Alevi dernek ve vakıflarından elektrik davası

Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri ve bağımsız Alevi kurumları, son zamlar ile gelen astronomik elektrik faturaları ile ilgili tespit davası açtı. Alevi vakıf ve dernekleri binalarının inanç ve ibadet merkezi olarak kullanıldığını belirterek, elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin tespitini mahkemeden istedi.

Hayati ARIGAN

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Alevi dernek ve vakıfları temsilcileri bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek, ibadethane ve inanç merkezi olarak kullanılan binalarına gelen elektrik faturalarına yönelik menfi tespit davası açtı.

HER EVDE YANGIN VAR

Mahkemeye başvuruda bulunmadan önce basın açıklaması yapan Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı Celal Fırat, “Her vatandaşın yüreği yandığı gibi Alevi yurttaşların da yüreği yanıyor. Elektrik faturaları Türkiye'nin meselesi. Her evde yangın var. Bu yangını hepimiz hissediyoruz. Faturalar cemevlerinin canını yakmaya başladı” dedi.

“EŞİT YURTTAŞLIK İSTİYORUZ”

Cemevlerine ibadethane statüsü verilmediğine dikkat çeken Fırat, “Türkiye Cumhuriyeti bizleri ikinci sınıf vatandaş olarak görmekten vaz geçmelidir. Aleviler azınlık değildir. Devletin yapması gereken cemevlerinin hukuksal statüsünü tanımasıdır. Bütün cemevleri Cuma günü mahkemelere başvuracak. Biz bu ülkede eşit yurttaşlık istiyoruz. Devlet sorumluluğundan kaçmamalı” ifadelerini kullandı.

Halk Müziği sanatçısı Tolga Sağ ise, “Alevilerden vergi adı altında karşılıksız para alan devlet bu parayı, gelir dağılımını kontrol etmek amacıyla aldığını beyan ediyor. Ancak harcamaları ve finansı taraflı yaparak, vergilerimizi Sunni vatandaşların dini gereksinimleri için rahatça ve helalmiş gibi kullanmaktadır” dedi. Astromik gelen elektrik, doğal gaz ve su faturalarını ödemeyeceklerini belirten Tolga Sağ, “Bu bir haktır ve özgürlük mücadelemizin sembolüdür” dedi.

MENFİ TESPİT DAVASI

Basın açıklamasının ardından, Avukat Nuran Aslaner, Garip Dede Dergahı Vakfı, Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Vakfı, Arnavutköy Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği, İkitelli Cemevi Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği, Esenler Cemevi Derneği, Habibler Cemevi Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Başakşehir Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi, Şahkulu Cemevi Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma Eğitim ve Kültür Vakfı, Yunus Emre Samandıra Cemevi Kültür ve Sosyal Yardım Derneği adına CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye karşı menfi tespit davası açtı.

Avukat Nuran Aslaner dava dilekçesinde Alevi dernek ve vakıfların elektrik faturası ödemekten muaf tutulması gerektiğinin tespiti mahkemeden istedi.

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