Ali Babacan: Yok mu Beştepe’de bir ‘cesur yürek’?

DEVA Partisi lideri Babacan'a enflasyon isyanında bulunan esnaf, "İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olanlar da görüyor neyin ne olduğunu" diye konuştu. O konuşmayı paylaşan Babacan, "Yok mu Beştepe’de bir “cesur yürek”? Herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, TÜİK’in rakamları uydurduğunu haykıracak kimse yok mu orada? Yeter artık, devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın. Alın size hakikatin sesi” notunu düştü.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir esnafla TÜİK'in enflasyon oranı üzerine yaptığı konuşmayı paylaştı.

“İNSANLARI YANILTIYORLAR AMA İŞİN İÇİNDE OLANLAR GÖRÜYOR”

Esnaf, Babacan'a şöyle dert yandı:

“TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon rakamı var yüzde 20-21. Fotokopi kağıdını bir ay önce 20 liraya, 25 liraya satıyorduk. Şu anda 60 liraya satıyoruz. 3 misli. Ve kârımız yok, 500 lük top. Yüzde 100'den aşağı zammın geldiği hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonda yaşadığımızı zannediyoruz. İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olanlar da görüyor neyin ne olduğunu…Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Bu duruma geldi artık. Yani hiç satmasak daha kârlı duruma geldik. Okul sezonunda çantaları 50 liraya satıyorduk şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. Artık etiket değiştirmekten etiket makinelerini bozduk.”

“ALIN SİZE HAKİKATİN SESİ”

Babacan o görüntüleri, “Yok mu Beştepe'de bir “cesur yürek”? Herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, TÜİK'in rakamları uydurduğunu haykıracak kimse yok mu orada? Yeter artık, devekuşu gibi başınızı kuma gömmeyi bırakın. Alın size hakikatin sesi” ifadeleriyle paylaştı.

“RAKAMLARI AYARLAMA ENSTİTÜSÜ”

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili dün de bir paylaşımda bulunan Babacan, “Rakamları Ayarlama Enstitüsü nam-ı diğer TÜİK, enflasyon oranını açıkladı. Yeni yılın ilk sabahı uyandığımız zamların yakınından bile geçmiyor. Daha evvel çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyor demiştim. Ama iktidar artık hiçbir şey vermiyor, sadece kepçeyle alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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