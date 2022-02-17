Abone Ol

Ali Babacan’dan Erdoğan’a tek kelimelik yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmek üzeredir" sözlerine verdiği yanıtta "Erdoğanverse" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ali Babacan’dan Erdoğan’a tek kelimelik yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da engelli memur ataması programına katıldı.

Erdoğan, programdaki konuşmasında “Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir” dedi.

BABACAN’DAN TEK KELİMELİK YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Babacan, cevabında “Erdoğanverse” ifadesini kullandı.

METAVERSE NEDİR?

  • ‘Meta-evren’in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak tanımlanıyor.
Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a 'aynı gemideyiz' yanıtı İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ'dan Erdoğan'a 'aynı gemideyiz' yanıtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Ali Babacan Ankara Bilim Cumhurbaşkanı DEVA Partisi Dünya Evren meta metaverse Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ümit Özdağ