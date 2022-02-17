Ali Babacan’dan Erdoğan’a tek kelimelik yanıt
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmek üzeredir" sözlerine verdiği yanıtta "Erdoğanverse" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da engelli memur ataması programına katıldı.
Erdoğan, programdaki konuşmasında “Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir” dedi.
BABACAN’DAN TEK KELİMELİK YANIT
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi. Babacan, cevabında “Erdoğanverse” ifadesini kullandı.
METAVERSE NEDİR?
- ‘Meta-evren’in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olarak tanımlanıyor.