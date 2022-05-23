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Ali Ekber Ertürk’ü kaybettik

SÖZCÜ Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk'ü (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Sivas'ta toprağa verilecek olan Ertürk için yarın SÖZCÜ Gazetesi önünde ve Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek.

Yayınlanma: 21:16 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Ali Ekber Ertürk’ü kaybettik

SÖZCÜ Ankara Bürosunda muhabir olarak çalışan, mesai arkadaşımız Ali Ekber Ertürk’ü (54), yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik. Sivas’ta toprağa verilecek olan Ertürk için yarın saat 11.00'de SÖZCÜ Gazetesi önünde ve 13.30'da da Tuzluçayır Cemevinde tören düzenlenecek.

Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden ve 7 yıldır SÖZCÜ'de görev yapan Ali Ekber Ertürk, Günaydın, Sabah, Akşam, Star gazetelerinde çalıştı. Siyaset muhabirliğinde uzman olan Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki partilerden Refah, Fazilet, Saadet ve AKP'yi de yakından takip etti.

Son olarak Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından “Rektörün Torpili” haberiyle ödüle layık görülen Ali Ekber Ertürk, ödülünü, Ekim 2021'de düzenlenen törende merhum gazeteci-yazar Mustafa Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi'den almıştı.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de “Rektörün Torpili” haberi nedeniyle Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün “Güneşin Evlatları” ve “Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları” adlı iki kitabı da bulunuyor.

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu da vardı. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk'ü arayarak başsağlığı diledi.

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