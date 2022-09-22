Alper Taş: Utanç davasına dönüştü

Cumartesi Anneleri davası öncesi kaymakamlığın basın açıklamasını yasaklaması nedeniyle sert bir şekilde gözaltına alınan Sol Parti PM üyesi Alper Taş, "İstanbul’daki iki dava utanç davasına dönüştü" dedi.

Fırat FISTIK

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Cumartesi Anneleri’nin dün İstanbul Çağlayan’daki adliyede görülecek davası öncesi, adliye çevresindeki alanda basın açıklaması, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapılması Kağıthane Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı.

Çağlayan’da toplananlara polis müdahale etti, 16 kişi gözaltına alındı. 16 kişi içinde Sol Parti meclis üyesi Alper Taş da vardı. Taş’ın sert bir şekilde bir sivil polis tarafından koluna asılarak gözaltına alınması kamuoyunun ve siyasetçilerin tepkisini çekti.

DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMAK İSTEDİK

Taş, akşam saatlerinde serbest kalırken gözaltı sonrası şu açıklamayı yaptı:

– İstanbul'da iki dava vardı. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava, diğeri de Cumartesi Anneleri'nin yargılandığı dava. Biz adalet, hukuk, demokrasi adına iki davaya da katılmak istedik, eşlik etmek istedik. İki davayla da dayanışma içerisinde olmak istedik. Ama her iki davada da yasaklarla karşı karşıya kaldık. İnsanların davaya katılmasının önüne geçtiler. İnsanların toplanmasını yasakladılar.

BÜYÜK BİR ADALETSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA KALDIK

– Her iki davada da büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldık. Adeta İstanbul'daki iki dava, utanç davasına dönüştü. Biz bu utanca tepkimizi demokratik, barışçıl şekilde ifade ettik. Bu ifade edişimiz sonunda gözaltına alındık. Hepimiz serbest bırakılmış vaziyetteyiz, iyiyiz. Bu bir özgürlük mücadelesi, adalet mücadelesi, eşitlik mücadelesi. Mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Özgür, demokratik bir Türkiye'yi elbirliğiyle yaratacağız.

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