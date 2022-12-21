Altılı Masa liderlerinin görüşme tarihi belli oldu

Altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.

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Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek.

DAVUTOĞLU, UYSAL İLE GÖRÜŞTÜ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ziyarette bulundu.

Davutoğlu, Celal Bayar Köşkü’ndeki görüşmenin ardından gazetecilerin ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, “Liderlerle geçen hafta bir tur görüşme yapmıştık; sayın Kılıçdaroğlu, sayın Karamollaoğlu, sayın Akşener’le. Ama sayın İmamoğlu ile ilgili hüküm sonrasında sayın Uysal ve sayın Babacan ile görüşmemizi ertelemiştik. Bugün sayın Gültekin Uysal ile görüşme gerçekleştirdik. Yarın da sayın Babacan ile görüşeceğiz inşallah.” yanıtını verdi. (AA)

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