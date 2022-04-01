Amasya’da doktorların kavgasına rektörlük incelemesi

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle yaşanan kavgaya ilişkin idari inceleme başlattı.

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Olay, önceki gün Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda meydana geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman arasında tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartışma çıktı.

Kahraman’ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Başbuğ, darp ettiği meslektaşı Dr. Kahraman’ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında elinden yaralanan Prof. Dr. Başbuğ ise 10 günlük rapor aldığı ve evine kapandığı öğrendi.

REKTÖRLÜK İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amasya Üniversitesi Rektörlüğünce konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Yaşananlara dair idari inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iki hekim arasında yaşanan ve medyaya yansıyan olumsuz olay üniversitemizi derinden üzmüştür. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde ülkece göz bebeğimiz olan sağlık çalışanlarımız ile ilgili tezvirat üretilmemesi adına Rektörlüğümüz tarafından konuya dair idari incelemenin başlatıldığı ve böylesi olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. DHA

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