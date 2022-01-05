Ambulans şoförünün sırtında taşıdığı yaşlı adam yangında öldü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu’nun 2018 yılında ambulans şoförü tarafından sırtında evine taşındığı görüntüler ortaya çıktı. Ambulans şoförü Çetin Karamanlar’ın örnek davranışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da övgüyle karşılanmış, Karamanlar’a plaket takdim edilmişti.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde sobadan çıkan yangında 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Tumlu'nun hikayesinden ise dram çıktı.

Diyabet nedeniyle 2 ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar’ın kullandığı ambulansa bindirildi.

Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu’nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre taşıdı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var” diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoförü Karamanlar'dan övgüyle bahsetmişti.

Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, Tumlu'yu sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirilmişti. (İHA)