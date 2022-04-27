Anayasa Mahkemesi’nden Semra Güzel kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDPDiyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığınınkaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli AYM

kararına göre, kararın iptali için başvuran HDP İstanbul

Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un iptal isteminin

gerekçesinde; Güzel’in dokunulmazlığının salt siyasi saiklerle

hareket edilerek kaldırıldığını, asıl amacın HDP’nin

yıpratılması olduğu, çözüm sürecinden pek çok yetkili ile

gazetecinin de örgüt kamplarına gidip görüşme yaptığını, Güzel’e

atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ve gizli kalması gereken

Güzel’e ait fotoğrafların medyada yer almasının Güzel’in özel

hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkıyla bağdaşmadığını

belirterek TBMM kararının anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, yasama dokunulmazlığının

kaldırılması talebinden dava konusu kararların kabulüne kadar

gerçekleştirilen davranışlar, dokunulmazlığın kaldırılmasına

karar veren çoğunluğun tutumu, komisyonlar ve TBMM Genel

Kurulu’ndaki görüşmeler, Güzel’in dokunulmazlığının

kaldırılmasına yol açan isnadın ağırlığı ve ciddiliği yönünden

ileri sürülen gerekçeler ve ortaya konulan deliller ile

kararların alınmasındaki usul ve süreç incelendiğinde

dokunulmazlığın kaldırılmasının Anayasa’ya, kanuna ve TBMM

İçtüzüğü’ne aykırı olmadığının anlaşıldığı belirtilerek, söz

konusu TBMM kararının iptal talebinin reddine oybirliğiyle karar

verdi.

Reuters

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