Anayasa Mahkemesi’nden Semra Güzel kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDPDiyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığınınkaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli AYM
kararına göre, kararın iptali için başvuran HDP İstanbul
Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç’un iptal isteminin
gerekçesinde; Güzel’in dokunulmazlığının salt siyasi saiklerle
hareket edilerek kaldırıldığını, asıl amacın HDP’nin
yıpratılması olduğu, çözüm sürecinden pek çok yetkili ile
gazetecinin de örgüt kamplarına gidip görüşme yaptığını, Güzel’e
atılı suçun unsurlarının oluşmadığı ve gizli kalması gereken
Güzel’e ait fotoğrafların medyada yer almasının Güzel’in özel
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkıyla bağdaşmadığını
belirterek TBMM kararının anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.
Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması talebinden dava konusu kararların kabulüne kadar
gerçekleştirilen davranışlar, dokunulmazlığın kaldırılmasına
karar veren çoğunluğun tutumu, komisyonlar ve TBMM Genel
Kurulu’ndaki görüşmeler, Güzel’in dokunulmazlığının
kaldırılmasına yol açan isnadın ağırlığı ve ciddiliği yönünden
ileri sürülen gerekçeler ve ortaya konulan deliller ile
kararların alınmasındaki usul ve süreç incelendiğinde
dokunulmazlığın kaldırılmasının Anayasa’ya, kanuna ve TBMM
İçtüzüğü’ne aykırı olmadığının anlaşıldığı belirtilerek, söz
konusu TBMM kararının iptal talebinin reddine oybirliğiyle karar
verdi.
Reuters