Anayasa ve Adalet Komisyonu’nda AKP’li vekilin polise hakareti tartışıldı

DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in, polise yumruk atmasıyla ilgili fezlekenin görüşüldüğü Anayasa ve Adalet Komisyonu’nda, aracını durduran polise 'şerefsiz' diyen Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da yer aldı. Komisyonda konuşan CHP'li Ali Mahir Başarır AKP’li Yılmaz’ın polise yönelik hakareti kabul ettiğini belirterek, hakkında neden fezleke düzenlenmediğini sordu.

Ali Ekber ŞEN

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Anayasa ve Adalet Komisyonu AKP'li Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyona HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Tülay Hatimoğulları, Mehmet Rüştü Tiryaki, Abdullah Koç, Hüseyin Kaçmaz ve Erdal Aydemir katıldı. CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP üyesi milletvekilleri yer aldı.



“NEREDE FELZEKE?”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, komisyonda yer alan ve geçtiğimiz yıl aracını durdurduğu için tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği görüntüleri bulunan AKP'li Zeynep Gül Yılmaz hakkında neden fezleke düzenlenmediğini sorarak, “Mersin'de görevli polise ‘şerefsiz' diyen bu hanımefendiye bir fezleke var mı?” dedi.

Komisyon başkanı AKP'li Yusuf Beyazıt'ın, ‘Var' demesine tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır şunları söyledi:

“Çok çok üzülüyorum. Ne kadar polisi askeri seviyorsunuz bilmiyorum. Ama az önce bu hanımefendi, ‘Polise şerefsiz dediğimi kabul ediyorum' dedi. Ama ne yazık ki iki polis Mersin'de hâlâ açıktadır. Bu iki polisimizin hâlâ açıkta olduğunu biliyor musunuz? Hâlâ açıkta bu iki polis. Niye? Hanımefendi ‘şerefsiz' dediği o videolar yayınlandı diye.

Suçunuzu kabul ediyorsunuz, niye gidip demediniz, ‘Ben suçluyum ben terbiyesizlik yaptım o polislere görevini iade edin' Niye demediniz hanımefendi, niye demediniz? Diyemezsiniz, demezsiniz çünkü sizin suç işleme özgürlüğünüz var, sizin hakaret etme özgürlüğünüz var”

“BU DURUM VİCDANINIZI SIZLATMIYOR MU?”

Bu sırada araya giren AKP'li Yılmaz, “Bizin benimle derdiniz ne?” diye sordu. Bunun üzerine konuşmasına devam eden Başarır şunları söyledi:

“Benim sizinle bir derdim yok. Bakın açıkta olan o iki polis memuru 3/2 maaş alıyor. Bu durum vicdanınızı sızlatmıyor mu? Bana göre herkes suçunun cezasını karşılığını alır. Almalıdır da. Size farklı, bana farklı ona farklı bir işlem olamaz.

Polis ve askere el kaldıranı darp edeni kınıyorum. Şu anda komisyonda bulunan hanımefendi suçunu itiraf etmiştir. Buna rağmen iki polisimiz açıktadır. Bu benim çimi acıtıyor, bu sebeple adil olalım, adil olalım.”

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN KARARI ÇIKTI

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair çalışmalar kapsamında Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyon görüşmeleri sona erdi.

Karma Komisyon'da DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar çıktı. Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına dair görüşmeler Genel Kurul'dan sonra tamamlanacak.

POLİS MEMURLARI AÇIĞA ALINMIŞ, AKP’Lİ VEKİL OLAYI YALANLAMIŞTI

AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, geçtiğimiz 18 Temmuz'da aracını Çeşmeli otoban çıkışında durduran polis memuru ile tartışarak hakaretlerde bulunmuştu. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iki polis memuru açığa alınmıştı.

İŞTE OLAY DİALOG: HAKARETLER SAVURDU

Görevli trafik polisi ile aracını durdurduğu AKP'li Zeynep Gül Yılmaz arasında geçen olay diyalog şöyle:

Zeynep Gül Yılmaz: Beni niye durdurdunuz?

Polis: Aracınız milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Bu benim sorunum mu? Yok, ama milletvekili aracı olarak geçiyor. Lütfen pencereden çekilin pencereden çemkirme içeriye tükürük giriyor. Senin adın ne? Kim benim arabamı ihbar ediyor?

Polis: Ekipler…

Zeynep Gül Yılmaz: Ekibine tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur.

Polis: Milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

Zeynep Gül Yılmaz: Ne zaman Erdemli'ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum. Bu benim sorunum mu terbiyesize bak. Bana adını verir misin.

Polis: Hanımefendi bir saniye lütfen bilgi vereceğim.

Zeynep Gül Yılmaz: Şerefsize bak

Polis: Lütfen küfür etmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

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