Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: TOGO kuleleri için yıkım kararı alındı

Ankara’nın gündeminden düşmeyen TOGO kulelerine ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, halihazırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı.

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CHP eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOGO kuleleri için yıkım kararı alındığını duyurdu.

“AK PARTİLİ VE MHP’Lİ ÜYELER KATILMADI”

Sosyal medya hesaplarından kararı duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, şu açıklamayı yaptı:

* Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek halizahırda mühürlü olan kulelerin yıkım kararı alındı.

* Belediye Meclisi'nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP'li üyeler katılmadı.

NE OLMUŞTU?

TOGO ikiz kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 yılında başladı. İkiz kulelerle ilgili imar planı değişikliği, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylanmıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ikiz kulelerin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine karşı “kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme söz konusu değişikliği kamu yararına aykırı bulmuştu.

16 ARALIK 2019'DA İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş., bu kararı istinafa taşımıştı ancak istinaf mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin başvurularını reddetmişti. Melih Gökçek'in 2017'de istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna döneminde inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edilmişti ancak inşaat mühürlenmemişti.

1,5 emsale indirilmesi, yani 120 bin metrekarelik kulelerin 30 bin metrekareyle indirilmesi yönünde mahkemenin aldığı kararı dikkate alıp AKP grubu da daha önce 1,5 emsale indirilmesi yönünde oy kullanmıştı. Ancak, kulelerin mahkeme kararına göre indirilmesi için yıkımı gündeme geldiğinde, AKP grubuna gelen talimat üzerine bu kez aynı konuda “şerh” konulmuştu.

Aygün ile Mehmet Akgül tarafından yaptırılan TOGO kulelerinin, mahkeme kararının Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan gizlendiği süreç içinde, kulenin yüzde 30 olan inşaat seviyesinin yüzde 70'e çıktığı anlaşılmıştı.

Mansur Yavaş, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye, söz konusu mahkeme kararına bir üst mahkemede itiraz etmedi, 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

25 MİLYON RÜŞVET İDDİASI

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini rüşvet istemekle suçlayan Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yavaş mahkeme kararını doğrulamıştı. Sinan Aygün için “Meclis üyelerimizin itibarını zedeledi eline ne geçti” demişti.

YAVAŞ: BENİ GÖREVDEN ALDIRTMAK İSTEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Mart 2021’de katıldığı canlı yayında, TOGO Kuleleri yüzünden davalık olduğu Sinan Aygün’ün rüşvet iftirasıyla kendisini görevden aldırtmak istediğini söylemişti.

Kendisine tuzak kurulduğunu ifade eden Yavaş “Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum. Büyükşehir belediyesi bizden rüşvet istiyor deyip bir tezgah kurdular” demişti.

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