Ankara Büyükşehir Belediyesi işyeri kiraya veriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 110 adet iş yerini kiraya verecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 24 Şubat 2022 tarihinde saat 14:00'te Yenimahalle, Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İhaleye konu olan yerler için teklifler bir yıllık muhammen bedel üzerinden verilecek.

İsteklilerin teklif mektuplarını Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12:00'ye kadar teslim etmesi gerekmektedir.

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