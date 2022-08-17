Abone Ol

Ankara Valisi Vasip Şahin’in acı günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin’in annesi Nebahat Şahin’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara Valisi Vasip Şahin’in acı günü

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin'in vefat ettiğini açıkladı.

Koca paylaşımında, “Ankara Valisi, kıymetli dostumuz Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin hanımefendi ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Sayın valimiz ve tüm yakınlarının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster