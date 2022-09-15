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Ankara’da cinayet! Alt geçitte cesedi bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi alt geçitte öldürülmüş halde bulundu.

Yayınlanma: 12:23 - 15 Eylül 2022 Güncellenme:
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Bankacı Sokak Kocatepe Camisi alt geçidinde yaşlı bir kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, sokakta yaşadığı ve başına bir cisimle vurulduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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