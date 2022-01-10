Ankara’da ele geçirildi! Tek seferde en çok parça…

Ankara'da tek seferde yapılan en büyük tarihi eser yakalamasında Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 16 bin 398 adet sikke ve 399 adet tarihi eser niteliğinde takı ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen şüpheli M.Ç.’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Otomobil bir süre sonra ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış tarihi eser niteliği taşıyan 16 bin 398 sikke ve 399 takı olmak üzere toplam 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK TARİHİ ESER

Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne teslim edilecek olan eserlerin çoğunluğunun Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edildi.

M.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan ele geçirilen tarihi eserlerin, Ankara’da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda eser olduğu belirtildi.