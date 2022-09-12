Ankara’da IŞİD operasyonu, 9 şüpheli yakalandı
Başkentte terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.
Eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.