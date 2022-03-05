Ankara’da Ukrayna eylemi

Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları “Ukrayna’ya destek’’ eylemi yaptı. Eyleme Büyükelçi Bodnar da katıldı.

Yavuz ALATAN

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Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan Kırım Türkleri ve Ukrayna vatandaşları “Ukrayna'ya destek'' eylemi yaptı. Eyleme Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katıldı. Eylem sırasında yapılan açıklamada ‘'Rusya, tarih ve kültür dolu şehirlerimizi bombalayıp yok etmeye çalışıyor. Biz şehirleri yeniden inşa edeceğiz. Önemli olan, kana susamış bu savaş makinesinin sivil halkı hedef alması'' denildi.

Saldırılarda çocukların da öldüğünü belirten göstericiler, Ukrayna halkına karşı soykırım yapıldığını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah tehdidi de yaptığını belirterek, Lahey Adalet Divanında yargılanmasını istediler. Açıklamada ‘'Rus şirketleri ile işbirliği yapmayın, kanlı rejime destek olmayın. Rus medyasını takip etmeyin. Rus mallarını satın almayın. Ödenen her kuruş, masum Ukraynalıları öldürmekte kullanılan silahlara gidecek. Rusya bizi kolay lokma sandı, ama biz direniyoruz ve ülkemizi, geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz” denildi.

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