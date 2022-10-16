Ankara’da yangın! 8 kişi mahsur kaldı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasının alev alması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen 8 kişi kurtarıldı.
Topçu Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın dış cephesindeki malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede alınan önlemlerin ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
8 KİŞİ MAHSUR KALDI
Binada mahsur kalan ve duman etkilenen 8 kişi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)