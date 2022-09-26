Antalya AKEV Üniversitesi 23 Akademik Personel alıyor

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Antalya AKEV Üniversitesi’ne Akademik Personel alınacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya AKEV Üniversitesi aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…