Antalya bu sabah kâbusu yaşadı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde 30 santimetre dolu yağdı, cam seraların yanında 1,5 metre dolu birikti.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hacısekililer ve Yenimahalle'de yaklaşık olarak 30 santimetre dolu yağdı. Yağan dolular cam seraların yanında 1,5 metreye yakın dolu birikintisi oluşturdu. Seralarını o şekilde gören çiftçiler ise adeta şoku yaşadı.

Vatandaşlar ellerine aldıkları kürekler ile doluyu temizlemeye başladı. Kapanan mahalle yolları ise kepçeler ile açılıyor. Dolu yağışının ardından Hacısekiler Mahallesinde bir tente çöktü, altında bir traktör ve kamyonet kaldı. Vatandaşlar çöken tente altında mahsur kalan araçlarını kurtarmak için kepçe ile çalışmalara başladı. Narenciye ağaçları ise beyaz örtünün altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

EKMEK ALMAYA GİDEMEDİM

Mahallede yaşayan Zürühe Doğan ise dolu yağışının evinin önünü kapatması ile ekmek almaya gidemedi. Doğan “Ekmek almaya gidemedim. Nasıl gideceğim. Evime bari bir şey olmasa. Kimsem yok. Kar mı bu? 2-3 yıl önce böyle bir dolu yağışı görmüştüm. Ben dışarı çıkamadım” dedi.

SERALARIMIZ ZARAR GÖRDÜ

Cam serasının yanında bulunan doluyu kürek ile temizlemeye çalışan İlyas Doğan, “Gece saatlerinde dolu yağışı ile birlikte yağmur başladı. Sabah saatlerinde dolu yağışı arttı. Seralarımız zarar gördü. Dolu olduğu gibi neredeyse kenarını örttü. İçerisine su girdi. Yarım metreye dolu var. Biz de temizlemeye çalışıyoruz” dedi. (İHA)

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