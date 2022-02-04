Antalya’da kar esareti sürüyor: Tipiye yakalanan 5 kişi kurtarıldı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde yağan kar bölgede yaşan vatandaşların yaşamlarını olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Alanya Taşatan bölgesinde kar ve tipiye yakalanan 5 kişi Antalya Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.

İsmail AKIN

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Antalya’nın Alanya ilçesi Köprübaşı Yaylası'ndan yola çıkan beş kişi Taşatan Hacıbeleni ve Erikçiler mevkiinde kar ve tipi nedeniyle araçlarının içinde mahsur kaldı.

Kar esareti altında kalan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşların kurtarılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye gitti.

Vatandaşlara gerekli yardımı yapan ekipler, iş makineleriyle yolda kalan araçları çekerek güvenli bölgelere taşıdı.

10 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLANDI

Antalya Korkuteli'de de karla kapanan grup yollarını ulaşıma açmak için Büyükşehir ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Korkuteli ilçesine bağlı Taşkesik Mahallesi, Varsak Yaylası, Yeleme, Kırkpınar, Yazır, Datköy, Beğiş, Beğiş Susuzu, İmecik Susuzu ve Avdan Mahallelerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yollar kapandı.

Yollarda greyderlerle kar temizleme çalışması yapıldı. 10 yerleşim yerine ulaşım yeniden sağlanırken, her hangi bir olumsuzluğa karşın ekiplerin nöbetleri devam ediyor.

İBRADI'DA YOĞUN MÜCADELE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı'da da karla mücadele çalışması yaptı. Yollar açılırken, kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen kanalizasyon tıkanıklıkları, don olayından kaynaklanan arızalar giderildi.

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