Antalya’da korkutan deprem! Son depremler…
Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.03’te meydana gelen depremin, Antalya’nın Kaş ilçesine uzaklığı 35,63 kilometre olarak ölçüldü.
Sarsıntının, deniz yüzeyinden yaklaşık 31,85 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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