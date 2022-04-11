AP Genel Başkanı Öz: AKP bu ülkenin böğrüne saplanmış bir hançerdir

Adalet Partisi(AP) Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, partisinin Manisa il başkanlığı binasını açılış töreninde yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştirdi. AKP’nin tecrübesi olmayan bir proje partisi olduğunu ifade eden Öz, “Devlet ciddiyeti ve tecrübesi olmayan bir ekibin yönettiği bir Türkiye’nin 20 yılda geldiği hadiseyi hep birlikte görüyoruz. AKP maalesef bu ülkenin böğrüne saplanmış paslı bir hançerdir.” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Adalet Partisi(AP) Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, Manisa'ya gerçekleştirdiği ziyarette partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Öz, iktidarı eleştirerek AKP'nin Amerikan'ın kurduğu bir proje partisi olduğunu iddia etti.

“AKP BU ÜLKENİN BÖĞRÜNE SAPLANMIŞ BİR HANÇER”

Adalet Partisi'nin 76 yıllık siyasi bir misyonu olan ve siyasette bir çok tecrübeleri olan parti olduğunu söyleyen Öz, “Siyasette tecrübe çok önemlidir. Çünkü tecrübeli olan siyasetçi ne yapacağını programlamaz. İlk önce ne yapmayacağını programlar. Neler yapılmaması gerekiyorsa onlar devletin akıbetini felakete sürüklemeyecek olan hadiselerdir. Bize devlette ilk önce ne yapmayacağımızı öğrettiler.

Ben devletin eski bir bürokratayım. Bir üniversite hocayım. Biz tecrübeyi en iyi bilenlerdeniz. Ancak AKP tecrübesizlikle işe başlamıştır ve bir belediye partisi olarak yola çıkmıştır. Devlete geldiği zaman Genel Kurmay Başkanı'nı zabıta müdürü sandığı için bugün başımıza bu hadiseler gelmiştir.

Devlet ciddiyeti ve tecrübesi olmayan bir ekibin yönettiği bir Türkiye'nin 20 yılda geldiği hadiseyi hep birlikte görüyoruz. AKP maalesef bu ülkenin böğrüne saplanmış paslı bir hançerdir. Bu hançeri çıkartmak ise bizlere nasip olacaktır.” dedi.

“AKP BİR PROJEDİR”

Öz, AKP'nin bir proje partisi olduğunun altını çizerek, AKP'nin geçmiş yıllardaki FETÖ ile ilgili diyaloglarını vatana ihanet suçu olarak değerlendirdi. Öz, “AKP bir projedir. Bu proje, lokomotifi FETÖ olan trenle yola çıkmış milli görüşten ayrılıp, FETÖ gömleği kuşanmış olan bir gurup eski Erbakan'ının öğrencilerinin FETÖ ile işbirliği içinde kurmuş olduğu bir partidir.

Bu proje partisi geçenlerde bazı gazete yazarlarının da ifade ettiği gibi AKP'yi Amerika kurmuştur. Bu doğru bir şeydir. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yıllardır bunu söyleyenler Ergenekon'da yargılandı. ” dedi.

“UNUTULMASIN Kİ BİR GÜN GELİR BUNUN HESABI SORULUR”

Öz, sözlerine şöyle devam etti:

“2014 yılında ayakkabı kutuları ile yakalandıkları zaman anladık ki bunlar birbirleriyle kavgaya tutuşmuşlar ve orada millete şikayet ederken durumu itiraflarda da bulunmuşlardı. ‘Aldatıldık, kandırıldık. Ne istediler de vermedik. Allah'tan af milletten özür diliyorum' dediler. Bu bir itiraftır.

Ben konusu adli bilimler olan bir üniversite hocasıyım. Hukukla uğraşan bir hocayım. Bu aleni yardım ve yataklık suçudur. TCK'da Allah'tan af, milletten özür dileme maddesi yoktur. Göz göre göre yardım ve yataklık suçudur.

AKP'li olmayan birisinin FETÖ ile görüntüleri veya bir başka terör örgütü ile görüntüleri suç oluyorsa, bunlarda görüntüyü bırakın ‘Beraber yürüdük biz yollarda' dediler. Fethullah Gülen için Türkçe Olimpiyatları'nda göz yaşı döktüler. Sonra da ‘Aldatıldık, Kandırıldık' dediler.

Ama bu açıklamalar birer itiraftır. Dolayısıyla Bu durum Türkiye'nin 12 yılına mal olmuştur. Ülkeyi terörize etmiş ülkeyi yerle yeksan etmek için yola çıkmış bir terör örgütüne yardım ve yataklık suçudur, işbirliğidir. Unutulmasın ki bir gün gelir bunun hesabı sorulur. ”

AP Genel Başkanı Öz, yaptığı konuşmanın ardından partisinin il başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti.

“PARLAMENTER SİSTEMDE ŞABLON ATATÜRK”

AP Genel Başkanı Öz, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdikten sonra Manisa'da yerel yayın yapan ETV Televizyonu'na canlı yayın konuğu oldu.

Televizyonda geçtiğimiz haftalarda bir araya gelen 6 siyasi parti liderinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi kuracağız' açıklamaları ile önümüzdeki genel seçimde bir ittifaka katılıp-katılmayacaklarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Öz, şöyle konuştu:

“Recep Tayyip Erdoğan ‘Dünya beşten büyük' demişti. Ben diyorum ki muhalefet altıdan büyüktür. Muhalefetin çizgisi çok önemli. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, vatanına sadık, vatanperver partilerden söz ediyorum.

Sayısı ne kadarsa onların tamamının Türkiye'nin istikbali 2023 için mutlaka bir araya gelmeleri lazım. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem dünyanın her yerinde parlamenter sistemdir.

Atatürk'ün hazırlamış olduğu parlamenter sistem dememiz gerekir ona. Yani Atatürk zayıf bir parlamenter sistem hazırlamışta biz güçlendirmeye çalışıyoruz. Tansu Çiller ne dedi, ‘Parlamenter Sisteme gerek yok. Parlamenter Sistem vatana ihanettir' dedi. O zaman Atatürk'te hain mi olmuş oluyor. Bunlar Türkiye'de haddini bilmeyen insanlar.

Biz parti olarak, Atatürk'ün kodları neyse Cumhuriyetin kazanım ve kurulumları neyse o dönemdeki parlamenter sistemin olması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse şöyle veya böyle parlamenter sistem kuracağız diye evirip çevirmesin.

Şablona ihtiyacımız yok. Şablon orada bekliyor. Anıtkabir'de şablon. O şablon ne gerektiriyorsa onu yapacağız. İttifak ise 6 ile sınırlı kalmamalı. Eğer 5 ile sınırlı kalırsa bunu adı şahıs veya birkaç partinin ittifakı olur.”