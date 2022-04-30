Apartmanın koridorunda oynayan çocuğa sokak köpeği saldırdı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve dışarı sürüklenirken ablasının kurtardığı 5 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğu, yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Cizre ilçesi Dirsekli konutlarında öğlen saatlerinde, oturdukları apartmanın koridorunda oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan E.B., yaralandı. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan tedavisi ve kuduz aşısından sonra taburcu edildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.B., köpeğin saldırısından kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışıyor ancak köpek bacağından ısırarak sürükleyip dışarı götürmeye çalışıyor. O sırada E.B.’nin bağrışmalarını duyan ablasının gelmesiyle köpek kaçıyor. (DHA)

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