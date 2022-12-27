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Aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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Aralarında muhtarlar ve kamu görevlilerinin olduğu 19 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi, Kavak ve Asarcık İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerce yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda, “görevi kötüye kullanma”, “nitelikli hırsızlık” ve “zimmet” suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesine çıkarıldı. (AA)

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