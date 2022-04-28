Arefe günü ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

30 gün süren Ramazan ayında vatandaşlar nefsini terbiye ederek, yokluk hissini tadarak ve ibadetlerle geçirdi. Ramazan ayı sonrası üç gün sürecek Ramazan bayramı başlayacak. Ramazan bayramından bir gün önce olan arefe 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde bitiyor.

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Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza her gün konuk olurken, son iftarlar açılmaya başlandı. Ramazan ayının son haftasında bayram heyecanı da başladı. Bu yıl hafta için günlerine gelen Ramazan bayramı üç gün sürecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramı arefe günü 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.