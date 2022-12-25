Abone Ol

Arkadaşlık sitesi kurup dolandırıcılık yapanlara operasyon

Diyarbakır merkezli iki ilde, internette arkadaşlık sitesi kurup vatandaşları dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 09:49 - 25 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Arkadaşlık sitesi kurup dolandırıcılık yapanlara operasyon

İnternette kurulan sözde “arkadaşlık siteleri”nde albümlerden tercihte bulunan kişiler, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

SAKLAMBAÇ OPERASYONU

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi. 2 ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul’da bazı adreslere düzenlenen “Saklambaç Operasyonu”nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırıp soyan kadın yakalandı İlginizi Çekebilir Yaşlı erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandırıp soyan kadın yakalandı İlişki vaadiyle aracına aldı, gasp edildi İlginizi Çekebilir İlişki vaadiyle aracına aldı, gasp edildi
Adana Bursa cep telefonu cinsel ilişki Diyarbakır dolandırıcılık Emniyet istanbul Kadın operasyon para Polis
X Reklam