Asırlık ağacı zehirleyen 3 kişi yakalandı

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Aslan Meydanı’nda yarım asırlık ağacın kökünden matkapla delinerek yabancı madde sıkılarak kurumasına neden olduğu öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de bir süre önce asırlık ağacın kökünden matkapla delinerek zehirli madde sıkılıp kuruması üzerindeki esrar perdesi aralandı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı, CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı ve bir belediye çalışanı gözaltına alındı.

KÖKÜNE 3 DELİK AÇIP YABANCI MADDE SIKTILAR

Mersin'de geçtiğimiz hafta yaşanan ve sosyal medyada büyük infial yaratan olay, Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandında bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda meydana geldi. Yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kuruması üzerine inceleme başlatıldı. Orman Bölge ve Çevre İl Müdürlüğü'nce yapılan tespitlerde söz konusu ağacın kökünden 3 delik açılarak yabancı bir madde sıkıldığı saptandı. İncelemede deliklere enjekte edilen yabancı madde sonucu ağacın tamamen kuruduğu ortaya çıktı.

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Mersin kamuoyu ve sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla oluşturulan özel bir ekibin yaptığı titiz araştırmada olay üzerindeki esrar perdesi kısa sürede aralandı. Oluşturulan ekipi Özgecan Barış Meydanı'nını net gören MOBESE ile sahil kesiminde bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ağacı zehirleyen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

GÖZALTINA ALINIP, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Polisin yaptığı çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde harekete geçen polis ekipleri belirlenen 3 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

GÖREVLERİYLE ŞAŞKINLIK YARATTILAR

Bu arada ağacın köküne matkapla delik açarak yabancı bir madde enjekte ederek kurumasına yol açtığı belirlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S. gözaltına alındı.

SUSMA HAKLARINI KULLANDILAR

Öte yandan akıllara durgunluk veren olayla ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarında susma haklarını kullandığı belirlenen zanlılar, tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı.

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