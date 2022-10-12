ASKİ’yi iflas ettirecek karar hakkında mahkeme süreci başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP grubunun kanun dışı önergeyle su ücretlerine yaptığı yüzde 50 indirimi mahkemeye taşıdı. Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı belirtilen dilekçede yürütmesinin durdurulması talep edildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde maliyetinin yarısına su satılmasına karşın, yüzde 50 indirim teklifinin iktidar bloğu oylarıyla kabul edilmesin ardından belediye kararı yürütmenin durdurulması talebiyle mahkeme taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABB Meclisi'nde AK Parti Grubu, zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi vererek çoğunluğun tahakkümüyle bu teklifi kabul ettirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim 2022 tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu.

‘Uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat hâlinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına’ talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu.”

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