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At arabası emniyetin önüne çekildi, baba oğul tutuklandı

Adana'da at arabasıyla uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan baba oğul tutuklandı.

Yayınlanma: 10:02 - 03 Ocak 2022 Güncellenme:
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At arabası emniyetin önüne çekildi, baba oğul tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte at arabasıyla uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin Egemen B. (57) ile oğlu Uğur Efe B.'nin (28), at arabasıyla sokak sokak gezip, satış yaptığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, torbacı baba ile oğlunu Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda at arabasıyla seyir halindeyken yakaladı. At arabasında arama yapan ekipler, sepet içerisinde 1 kilo 772 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Egemen B., ifadesinde, “Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Kimin koyduğunu bilmiyordum” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Egemen B. ile Uğur Efe B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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