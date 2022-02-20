Atanamayan bir öğretmen daha hayatına son verdi! ‘Yazıklar olsun’

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve atanamadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki Coğrafya Öğretmeni İsmail Karahan girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik... Yazıklar olsun!” dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise "Bir Öğretmen Daha Öldü" etiketine paylaşımda bulunarak yaşanan olaya isyan etti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve atanamadığı için semt pazarlarında seyyar satıcılık yaparak yapan 32 yaşındaki Coğrafya Öğretmeni İsmail Karahan yaşamına son verdi.

CANSIZ BEDENİNİ AMCASI BULDU

Yürek yakan olay Tarsus'un Şahin Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde pazarda seyyar satıcılık yaptıktan sonra eve dönen Karahan, yaşamına son verdi.

Karahan’ın cansız bedenini amcası buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ulaştı. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı işlemlerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan öğretmen Karahan, Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

PAZARDA SEYYAR SATICILIK YAPIYORDU

Tarsus'ta yaşayan Coğrafya Öğretmeni İsmail Karahan'ın, yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yapmasına rağmen atanamadığı belirlendi.

Çevresinde son derece sevilen öğretmenin atanamaması nedeniyle de evlilik yapamadığı son dönemlerde ise bu sorun yüzünden yakınlarına yakındığı ve adeta hayattan küserek bunalıma girdiği iddia edildi.

“SUÇLU SİZSİNİZ!”

Bu arada Eğitimsen ve KESK Mersin Şubeleri yaptıkları ortak açıklamada öğretmen İsmail Karahan’in çaresizliği nedeniyle intiharına tepki gösterdi. Genç öğretmenin fotoğrafının bulunduğu afişte şu ifadelere yer verildi:

“İsmail Karahan. Bu çaldığınız kaçıncı hayat? Nasıl da bitirdiniz ümitleri… Tarsus'ta pazarcılık yapan, atanamayan Coğrafya Öğretmeni 32 yaşındaki meslektaşımız hayatına son verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, suçlu sizsiniz. Daha kaç hayat sönecek?”

AKŞENER: YAZIKLAR OLSUN!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yaşanan olaya tepki gösterdiler.

Akşener'in paylaşımında şunları yazdı:

“Mersin Tarsus'ta atanamadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki Coğrafya Öğretmeni İsmail Karahan intihar ederek yaşamına son verdi. Onlar; büyüdüler ama büyütemediler. Okudular ama okutamadılar. Kazandılar ama atanamadılar. Hak ettiler ama yaşayamadılar… Bugün Türkiye’de bir öğretmen daha öldü. Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik… Yazıklar olsun!”

“İNTİHAR HABERİYLE SARSILDIK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tarsus’ta atanamadığı için psikolojik sorunlar yaşayan bir öğretmenin intihar haberiyle sarsıldık. Daha fazla kötü haber almadan Milli Eğitim Bakanlığı’nı yeni atamalar yapmak için bir an önce takvim ilan etmeye davet ediyoruz. Bir öğretmen daha öldü…”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “Bir Öğretmen Daha Öldü” etiketine paylaşımda bulunarak yaşanan olaya isyan etti.

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