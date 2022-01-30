Atanamayan Murat öğretmen intihar etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki atanamayan öğretmen Murat Kaya, tabancayla intihar etti. Kaya'nın ailesine bıraktığı küçük not yürekleri burkarken sosyal medyada adına açılan hastag ise gündem oldu.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Köyü'nde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmen adayı olduğu belirtilen Murat Kaya, tabancayla kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Kaya'nın ölmeden önce ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” notu ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Murat Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

YÜREK YAKAN MESAJLAR

Atanamayan öğretmen Murat Kaya için twitterde MuratÖğretmenGittin adıyla açılan hastag, tt oldu.

Yürek yakan paylaşımların yapıldığı hastagda, ölen gencin arkadaşı olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı,

“Aynı yurtta kaldık yıllarca, aynı masada yemek yedik. Görseniz öyle akıllı öyle terbiyeli bir insandı ki ah be kardeşim” şeklinde üzüntüsünü belirtti.

Abdulkadir Arslan adlı aynı kullanıcı bir başka mesajında ise ölen Murat Kaya için, “Ne kadar emek verdiğini, çalıştığını çabaladığını gözlerimle gördüm. Bizzat şahit oldum yoklukla mücadelesine. Allah rahmet eylesin seni bu raddeye getirenleri kahr-ı perişan eylesin inşallah” yazdı.

VEDA MEAJININ ALTINDA KPSS KİTABI

Murat Kaya’nın anne ve abisine duygularını, yaşamını yitirmiş olan babasına ise özlemini dile getirdiği duygu dolu notu yazdığı mesajının altında ise Tarihin Manifestosu adlı bir KPSS hazırlık test deneme kitabının olması dikkat çekti. Bazı atanamayan öğretmen sosyal medya kullanıcıları, tanıdıkları bu kitapla ilgili de vurgu yaptı.

NELER HAYAL ETMİŞTİ

Canına kıyan atanamayan öğretmen Murat Kayanın ardından bir başka paylaşımcı da, “Mezun olurken o kepi havaya atarken neler düşünmüştü halbuki. Nasıl güzel hayalleri vardı? İnsanların umutlarını tüketmeyin.

Hele ki genç insanların. O deli dolu güzel insanların. Çünka, ellerinde başka bir şey kalmıyor” diye duygularını dile getirdi.

Mehmet isimli bir kullanıcı ise, “Bu nasıl çaresizliktir? Bu nasıl acıdır? Bu ruhumuzda açılan kaçıncı yaradır? Allah rahmet eylesin” paylaşımı yaptı.

Atanamayan bir baka öğretmen de, “Yetmedi mi hayallerimiz, vurduğunuz kilitler. Çöpe attığınız emeklerimiz, senelerimiz” şeklinde sitemini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir Atanamayan öğretmen sesini duyurabilmek için Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktı

İlginizi Çekebilir 83 puanla atanamayan öğretmen sokakta mandalina satıyor

İlginizi Çekebilir Atanamayan öğretmen: Bütün diplomalar boş, gelecekten umutsuzuz, mutsuzuz

İlginizi Çekebilir KPSS'de derece yapıp atanamayan gençten çarpıcı sözler! Büyük alkış aldı