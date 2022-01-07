Atanamayan öğretmen sesini duyurabilmek için Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktı

Mülakat mağduru kimya öğretmeni Recep Akkuş, Ağrı Dağı’na tırmanarak mağduriyetinin giderilmesini istedi. Akkuş, "5 bin metreden sesleniyorum. Biz ne için elendiğini bilmeyen öğretmenleriz. Tamamen, sınav bitti, mülakat bitti. Çocuklarımıza kavuşacağız, görevimize başlayacağız diye beklerken böyle kötü bir sürpriz ile karşılaştık" diye konuştu.

Orhan BOZKURT

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) sonra yapılan mülakatta puanı düşürülen Recep Akkuş, sesini duyurmak için Ağrı Dağı’na çıktı. Yaklaşık dört günlük zorlu yolculuk ardından zirveye ulaşan Akkuş, “Bütün engelleri aşarak Ağrı Dağı’nın zirvesine çıktım ama mülakat engelini aşamadım” dedi.

“DÖRT SORUYA DA DOĞRU CEVAP VERDİM PUANIM 56’YA DÜŞTÜ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündeme getirdiği mülakat mağduru atanamayan öğretmenlerden Recep Akkuş, sesini duyurabilmek için tırmandığı Ağrı Dağı'ndan çektiği videoları sosyal medyadan paylaştı. Kimya öğretmeni Akkuş, katıldığı sözlü sınavda dört tane soru sorulduğunu belirterek, “Dört soruya da doğru cevap verdim. Açıklanan sonuçlarda, puanım 56'ya düşürülerek, benim tercih hakkım elimden alındı” diye konuştu.

“5 BİN METREDEN SESLENİYORUM, MAĞDURİYETİMİZİ GİDERİN”

Tüm siyasilere zirveden seslenen Akkuş, “Lütfen şu mülakatı durdurun. Şu an telefon donduğu için pek görüntü alamıyorum. Lütfen bu mağduriyetimizi giderin. Sayın Cumhurbaşkanımıza, diğer tüm siyasi liderlere Ağrı Dağı’nın 5 bin metresinden sesleniyorum. Ben ve benim gibi tüm hocalarımızın mağduriyetini giderin” yakarışında bulundu.

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