Atanmayan genç öğretmen intihar etti

Van'da ataması yapılmayan 25 yaşındaki öğretmen Harun Titiz intihar etti.

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Van’da Harun Titiz ismindeki genç öğretmen intihar etti. Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki genç öğretmenin bir süredir atanmadığı için sıkıntılar yaşadığı ve buna bağlı nedenlerden dolayı yaşamına son verdiği öne sürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi mezunu olan öğretmen Titiz’in Van merkez Maraş Caddesinde özel eğitim vermek için bir ofis açtığı, ancak burada da işlerinin yolunda gitmediğinden dolayı borçlandığı, sıkıntı yaşadığı öğrenildi.

“KÖLELİK ÜCRETİ İLE ÇALIŞAN, ATANAMAYAN ÖĞRETMEN”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Titiz'in ölümüne ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Acının tarifi yok! Kölelik ücretiyle rehabilitasyon merkezinde çalışan atanmayan öğretmen Harun Titiz de intihar etti. Acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”