‘Atatürk Havalimanı açık olsaydı, on binlerce insan mağdur olmazdı’

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanında tüm uçuşlar kar nedeniyle 25 Ocak saat 04.00’e kadar durduruldu. İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, İstanbul Havalimanı'nın kapatıldığı saatlerde, Atatürk Havalimanına uçakların inebildiği bilgisini Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, Atatürk Havalimanı’nın kapatılmış olmasına bir kez daha tepki gösterdi.

“İSTANBUL 2 HAVALİMANINA MAHKUM EDİLDİ”

Büyük bir metropol olan İstanbul'un 2 havalimanına mahkum edildiğinin altını çizen Sarı, konuya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı, şunları söyledi:

* Havacılık sektörünün içinde 15 yıl bulunmuş biri olan söylüyorum ki; İstanbul gibi bir kentte en az 3 havalimanı olması lazımdı. Şu anda biz 2 havalimanına mahkum olduk. Halbuki, Moskova’da 4, Newyork’ta 3 Londra’da ise 5 havalimanı bulunmaktadır.

* Dolayısıyla bu tip büyük ve yoğun nüfusu olan kentlerde, bu kadar havalimanı alternatif olarak kurulup da kullanılmışken, İstanbul’da 2 havalimanına mahkum olmamız, var olan bir Atatürk Havalimanını kapatmamız hem havacılık sektörüne büyük bir darbe hem de yolcular için büyük bir sıkıntı olmaktadır.

* Bugün hava şartlarından dolayı İstanbul Havalimanı kapandı ve on binlerce insan bu kapanıştan mağdur oldu. Halbuki Atatürk Havalimanı açık olsaydı bu mağduriyet giderilebilirdi. Bu yanlışlığın etkilerini bugün çok net görmekteyiz.

“ASIL SUÇLU ULAŞTIRMA BAKANLIĞI”

* İstanbul Havalimanı’na metro olmayışının da bugünkü en büyük sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayan İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı, “Havalimanlarında metro olmaması, turistlerin gelmesini yüzde 20 negatif etkileyen bir durum.

* Dolayısıyla Atatürk Havalimanının kapanması, metrosu olmayan bir havalimanının açılması, hem turizme darbe vurmuş hem de turistler için çok büyük bir sıkıntı oluşturmuştur. Ve Türkiye ekonomisine de İstanbul’un kent ekonomisine de çok kötü bir etki yapmıştır. Bunu planlayanlar, bunu bu şekilde organize edenlerin çok büyük bir suçu vardır. Bu suçun başında da Ulaştırma Bakanlığı gelmektedir.

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