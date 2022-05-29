Atatürk Havalimanı’ndaki törene İmamoğlu ve CHP’li belediyeler davet edilmedi

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı, İstanbul’un Fethi'nin 569. yıl dönümü etkinliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. Havalimanının “Millet Bahçesi” olarak düzenlenecek olan kısmına fidan dikimi de yapılan etkinliğe ayrıca, havalimanının yer aldığı Bakırköy Belediyesi de dahil olmak üzere İstanbul’daki hiçbir CHP’li ilçe belediye başkanının da davet edilmediği öğrenildi.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ‘Millet Bahçesi’ olarak düzenlenecek Atatürk Havalimanı’nda fetih şöleni gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı’nın üzerinde “İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıldönümü Kutlamaları” ve “Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni” kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu.

Kutlamalara katılmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Şölen alanının birçok noktasına büyük Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterleri asıldı.

Mehteran konseriyle başlayan ve Türk Yıldızları gösterisiyle devam eden organizasyonda Yücel Arzen de bir konser verdi. Konserde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

Kutlamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

İMAMOĞLU DAVET EDİLMEDİ

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethinin 569. yıl dönümü etkinliğine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi.

Havalimanı'nın “Millet Bahçesi” olarak düzenlenecek olan kısmına fidan dikimi de yapılan etkinliğe ayrıca, havalimanının yer aldığı Bakırköy Belediyesi de dahil olmak üzere İstanbul'daki hiçbir CHP'li ilçe belediye başkanının da davet edilmediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir İPA raporu yayınlandı: Atatürk Havalimanı'nın kapatılması İstanbul'a zarar verecek

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan 'kaçacak' iddiasına yanıt: Kimin kaçacağını hep birlikte göreceğiz

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Atatürk Havalimanı'nda israf yoktur