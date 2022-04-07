Atatürk sevdalısı yazarın adı Karşıyaka’da yaşayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus'un adını yaşarken ölümsüzleştirdi. Karşıyaka'da yaşadığı caddeye Hanri Benazus'un adı verildi. Başkan Soyer, “Benazus'un Atatürk, ülke ve İzmir sevdası örnek olsun” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus’un adını Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi’nde yaşadığı caddeye verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hanri Benazus Caddesi'nin” açılışını yazarla birlikte yaptı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hanri Benazus'un yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, iş dünyasının temsilcileri, muhtarlar ve Hanri Benazus’un yakınları katıldı.

“SEVDASI ÖRNEK OLSUN”

Benazus'un İzmir kent tarihi konusunda uzman, entelektüel ve önemli bir Atatürk sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Soyer, usta yazarın sınırları Türkiye'yi aşan ünü ve koleksiyonerlik için verdiği emeği anlattı. Soyer, şunları söyledi;

*Bizim için ne büyük bir gurur ki; Hanri Benazus bu 20 bin karelik müstesna koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Hiç şüphesiz ki, bu kıymetli arşivi en yakın zamanda farklı projelerle vatandaşlarımızın erişimine sunacağız.

*Hanri Benazus'un Atatürk ve ülke sevgisini, sanıyorum en güzel ‘Niçin Atatürk' adlı kitabının arka kapağındaki şu sözler ifade ediyor: ‘Atatürk’ü anlamak; dünü bilmek, bugünü yaşayabilmek, yarını görebilmektir. Kafamızı bilimle, yüreğimizi umut ve yurt sevgisiyle, benliğimizi özgürlük ve bağımsızlık heyecanı ile doldurmaktır. İyiye, güzele, doğruya bağlanmak, çağı yıllar önce yakalayan Mustafa Kemal’in çağdaşlık anlayışına varabilmektir'

*Hanri Benazus adının Karşıyaka Mavişehir'deki bu caddede anılacak olması, onun bize bıraktıklarına bir nebze olsun karşılık verebilmek, büyük bir onur kaynağı. Kendisinin Atatürk, ülke ve İzmir sevdasının, her birimize örnek olmasını temenni ediyorum.

“ADIMI SOYADIMI İZMİR OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTERİM”

Törende konuşan Hanri Benazus, “En onurlu günüm. Biliyorsunuz genellikle cadde adları, sokak adları insan öldükten sonra verilir. Başkanım ben sağken bunu yaptı. Bunun karşısında ne diyebilirim! Ben bir İzmir tutkunuyum. İzmir hastasıyım. Elimden gelse nüfusumu değiştirmek isterim; adımı İzmir, soyadımı İzmir, doğum yerimi İzmir yapmak isterim. Burasının adı ben fotoğrafları bağışladığım için verilmedi. Benim fotoğrafları bağışlamamdan çok önce meclisten bu karar çıktı. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Benazus'un örnek bir insan olduğunu söyleyerek, “İş, spor ve kültür sanat çalışmalarıyla İzmir'in simgelerinden ve ülkemizin önemli isimlerinden olan Hanri Benazus'un adının Karşıyaka'mızda yaşamasından dolayı onur duyuyorum. Kentler değerlerine sahip çıkanlarındır. Bu inanç ve kararlılığı yaşamın her alanında göstermeye devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gösterdiği vefa ve saygının bir örneği olan Hanri Benazus Caddesi, aynı zamanda Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın kenti olan Karşıyaka'mıza çok yakışacaktır” diye konuştu.

Hanri Benazus kimdir?

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri, iş insanı ve yazar Hanri Benazus, İzmir'in işgalinde Basmane Garı'nda kâtiplik yaparken işgal kuvvetlerine dair bilgileri cepheye aktaran gizli Kuvayı Milliyeci İsak Benazus'un oğludur. 1492 yılından bu yana İzmirli olan bir ailenin çocuğudur.

Benazus İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu, ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle yükseköğrenimini tamamlayamadı. 1960'larda kurduğu firmayla Türkiye'de endüstriyel tavukçuluğu başlattı. 1985 – 1987'de Altay Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. 1937 yılının 9 Ekim'inde 7 yaşındayken Aydın'ın Ortaklar beldesinde Atatürk'le tanıştı ve onun masasındaki leblebiler ile ceplerini doldurdu. O günü hiç unutmadı. Ömrünü Atatürk’ü ve onun hayalindeki Cumhuriyet’i anlatmaya adadı.

1947'den bu yana 10 bini çekildiği yer ve tarih belli olmak üzere toplam 20 bin adetlik Atatürk fotoğrafından oluşan dev bir koleksiyona ulaştı. Yeni Zelanda, Sidney, Canberra, Londra, Paris ve Berlin harp arşivlerinden edindiği 900 kare fotoğrafla Çanakkale Savaşı'nın görsel arşivini oluşturdu. Yunanistan, Fransa ve İngiliz arşivlerinden, birçok ülkedeki savaş muhabirlerinden ve bireysel olarak ABD'den topladığı Atatürk fotoğraflarının kopyalarını, pek çok kuruma verdi.

20 bin karelik koleksiyonunu 2021 yılı Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Londra'da Avam Kamarası, Paris'te Parlamentosunun da aralarında bulunduğu binlerce kurum ve kuruluşta sergi açtı, konferanslar verdi.