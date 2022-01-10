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Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Kabataş skandalına suç duyurusu

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Mustafa Kemal Atatürk portresine yapılan saldırı ve hakarete karşı harekete geçen Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), saldırıyı yapan kişiler ve okul sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Kabataş skandalına suç duyurusu

ADD tarafından yapılan açıklamada “Bir takım sözde eğitimcilere, ‘Dindar ve kindar nesiller yetiştirmek’ nefretiyle beyinleri zehirlenmiş çocuk yaştaki bazı kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin, Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yaptıkları aşağılık saldırı asla kabul edilemez.” ifadeleri kullanıldı.

“Atatürk; milletçe kırmızı çizgimiz, onurumuz, gururumuzdur” denilen açıklamada, “Bu saldırıyı yapan kişiler ve okul sorumluları hakkında, 5816 sayılı ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1. ve 2. maddeleri uyarınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 Ocak 2022 günü suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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