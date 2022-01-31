Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Uğur Dündar’a Yılın Atatürkçüsü Ödülü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), beş ayrı kategoride ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülü’ verdi. Basın alanında yazarımız duayen isim Uğur Dündar, ödüle layık görüldü.

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Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde, derneğin Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u Anma ve 2021 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Töreni bu akşam düzenlendi. Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

ADD tarafından “Bilim, Basın, Sağlık, Edebiyat ve Tiyatro” kategorilerinde ‘Yılın Atatürkçüsü Ödülü' verildi. Basın alanında yazarımız duayen isim Uğur Dündar, ödüle layık görüldü. Bilim alanında Prof. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, sağlık alanında Prof. Dr. Ahmet Saltık, edebiyat alanında şair Ataol Behramoğlu, tiyatro alanında usta sanatçı Müjdat Gezen ödüle layık görüldü. “Yılın Atatürkçüleri”, ödüllerini Sezer ve Toker’in elinden aldı.

10. Cumhurbaşkanı Sezer, burada yaptığı konuşmada, Atatürkçülük düşüncesinin iki temelinin akıl ve bilim olduğunu kaydederek, “Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü hepimiz biliyoruz. Ödül kazanan arkadaşları hepimiz adına kutluyorum” diye konuştu.

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