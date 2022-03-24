Atık su havuzuna giden boru patladı, baraj tehlikede

Manisa Gördes ilçesinde faaliyet gösteren ve günde bin ton sülfürik asit kullandığı iddia edilen META Nikel Kobalt işletmesine ait atık su havuzuna giden borunun patlaması bölge halkını endişeye sürükledi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Gördes ilçesinde faaliyet gösteren META Nikel Kobalt işletmesine ait atık barajına giden borulardan birisinde nedeni bilinmeyen bir şekilde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle borunun içindeki beyaz renkli sıvı bölgedeki toprakları beyaz renge bürünmesine sebep oldu. Ayrıca patlamanı yaşandığı bölgenin yakınındaki dereye akması ilçe halkını endişeye sürükledi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu borunun patladığı bölgeye giderek yaşananlar hakkında hem çevre halkından hem de META Nikel Kobalt firmasına ait yetkililerden bilgi aldı.

“FİRMA YETKİLİLERİ SIVININ KALSİYUM KARBONAT OLDUĞUNU İFADE ETTİ”

Borunun patladığı alanda incelemelerde bulunan CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, firma yetkilileri ile yaptığı görüşmede akan beyaz sıvının kalsiyum karbonat olduğunun belirtildiğini ifade ederek, esas sonucun alınan numunelerden sonra ortaya çıkacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

*Gördes ilçesindeki tavşan alanı denilen bölgede hayvanlarını otlatan bir çobanını gönderdiği görüntü üzerine bölgeye inceleme yapmaya gittik. Gördes ilçesinde faaliyet gösteren Meta Nikel işletmesine ait atık barajına giden borulardan birisinin patladığını ve patlayan yerden beyaz bir sıvının aktığını gözlemledik.

*Kaç saattir aktığını tam olarak bilmiyoruz. Ancak yaptığımız gözlemlerde beyaz sıvının uzun bir süre akarak çevreye yayıldığını ve yakınında bulunan bir dereye karıştığını gördük. Şirket yetkililerinden aldığımız bilgilere göre akan beyaz sıvının kalsiyum karbonat olduğunu, yani kireç olduğunu ifade ediyorlar.

*Asit seyreltmekte kullandıkları bir sıvı olduğunu söylüyorlar. Çevre Şehircilik müdürlüğünü yetkililerini bölgeye davet ettik. Yetkililer geldiler ve numune aldılar. Şirketin bize beyan ettiği kalsiyum karbonat mı yoksa başka bir şey mi olduğunu tam bilmiyoruz. Alınan numune örneklerinden sonra ortaya çıkacak.

“DEREDEN AKAN SU BARAJA GİDİYOR”

Patlayan borudan akan beyaz sıvının bölgedeki toprağa ve patlamanın yaşandığı yerin yakınındaki dereye aktığını söyleyen CHP'li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Atık havuzuna giden borunun patladığı yerin yakınından geçen ve beyaz suyun aktığı deredeki suların tarımsal sulamada kullanılan Çiçekli Barajı'na aktığını öğrendik. Çiçekli Barajı ayrıca, Meta Nikel firmasının da sanayi su ihtiyacını da karşılıyor. Bu nedenle konuyu DSİ'ye bildirdik. Çiçekli Barajı'nda tarımsal amaçlı kullanılan suda her hangi bir sıkıntını olup olmayacağı konusunda araştırma yapmaları için talepte bulunduk. Şimdi iki kurumun sonuçlarını bekleyeceğiz”

İLÇEDEKİ TEHLİKE BÜYÜK

CHP'li Bakırlıoğlu ayrıca, Gördes ilçesinde faaliyet gösteren ve günde bin ton sülfürik asit kullandığı belirtilen Meta Nikel firması tarafından bölgede bir takım sıkıntıların yaşandığını belirterek, en büyük tehlikenin firmanın bölgede Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisini kurmak istemesi olduğunu söyledi.

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

*Meta Nikel firması tarafından sadece bu sıkıntı yaşanmıyor. Geçtiğimiz yıllarda atık barajından kaynaklı sorun sebebiyle neredeyse çevresel bir felaket yaşanacaktı. Ayrıca geçtiğimiz aylar işletmeye sülfürik asit taşıyan tankeri de kaza yapmıştı.

*Bu firmanın sülfürik asitle yaptıkları faaliyetler bu bölgede büyük risk uyandırıyor. Eğer böyle giderse bu çevresel felaketler yaşanmaya devam edecek. Firma ayrıca geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisini kurmak ve kapasite artırmaya gitmek için ÇED başvurusunda bulunmuştu.

*Tüm itirazlara rağmen firmaya ‘ÇED' olumlu raporu verildi. Yani önümüzdeki günlerde bu firma kapasite artırımına gidecek. Bu nedenle önümüzdeki aylarda bölgeyi büyük bir tehlike bekliyor. Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyük sülfürik asit fabrikası burada yapılacak. Bölge önümüzdeki günlerde daha büyük çevre felaketleriyle karşı karşıya kalabilir.

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