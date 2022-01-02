Avlanması yasak olan ardıç kuşunu vuranlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde, öter ardıç kuşlarını yasa dışı olarak avlayan 3 şahsa yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak'a bağlı kırsal Biçin Mahallesi'nde 3 şahsın kaçak olarak ardıç kuşu avladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DKMP ekiplerinin, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle birlikte bölgede yaptığı aramada, A.B., A.K. ve A.Ç. adlı şahısların avlanması yasak olan 6 adet öter ardıç kuşu vurduğu tespit edildi.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu'na muhalefetten yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Vurulan kuşlara ve yasa dışı avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü