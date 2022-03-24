Aydın Engin hayatını kaybetti

Geçirdiği ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen gazeteci Aydın Engin, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

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Safra kesesi sorunu nedeniyle 8 Mart Salı günü ameliyata alınan gazeteci Aydın Engin, ameliyat sonrasında gözlenen sızma nedeniyle 9 Mart Çarşamba günü ikinci bir operasyon geçirmişti. 16 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Aydın, bugün yaşamını yitirdi.

AYDIN ENGİN KİMDİR?

1941’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini 1957’de Ödemiş Lisesi’nde tamamladı. Ardından bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında Adalet Cimcoz, Tahir Alangu gibi kimi yazar ve çevirmenlerinin yazılarını daktiloya çekerek geçimini sağlamaya çalıştı ve yazarlık mesleği ile tanıştı. Üniversite öğrenimi sırasında bir yandan da Gençlik Tiyatrosu’nda amatör tiyatroya başladı. Sonrasında hukuk öğrenimini bırakıp tiyatroculuğu meslek olarak seçti.

Yedek subay öğretmenliği sırasında ilk oyunu olan “Aykırı”’yı yazdı. Oyun, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahnelendi. Sanatçı, bu toplulukta dramaturg ve oyuncu olarak işe başladı. Aynı yıl, Yılmaz Güney’in özel senaristi olarak çalışmaya başladı. Yeşilçam için pek çok senaryo yazdı ancak imzasını koymadı.