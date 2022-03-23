Aydın’da gazeteci şantaj ve tehditten tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir iş insanını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve sonrasında telefonla şantaj yaptığı iddiası ile sabah saatlerinde gözaltına alınan Gürcan Çapar, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Latif SANSÜR

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Didim'de yerel gazetecilik yapan Gürcan Çapar, iş insanı Lütfü Göbekli'ye şantaj yapma suçundan tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Çapar, sosyal medya hesabından isim vermeden, “göbeğini kaşıyan adam” rumuzu ile paylaşımlar yaptı.

Arkadaşlarının uyarması üzerine Göbekli, Çapar'ı arayarak kastettiğinin kendisi olup olmadığını sordu. Çapar'ın kendisine “Abi yok sana yazar mıyım” yanıtı verdiğini öne süren Göbekli, Çapar'ın bu yanıttan sonra paylaşımlarını sürdürdüğünü, ardından telefonla kendisinden para istediğini iddia etti.

Göbekli, para talebine olumsuz yanıt verince şantajın dozunun arttığını öne sürerek Didim Enmiyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ardından Çapar’ı arayarak ödeme yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

KAMERALAR ÖNÜNDE PARAYI TESLİM ETTİ

Göbekli, bugün sabah saatleri için Çapar'la buluşmak ve istediği öne sürülen miktarı vermek için sözleşti. Ödeyeceği paraların tamamının seri numaralarını alan Göbekli, güvenlik kameralarının bulunduğu bir ortamda parayı Çapar'a vererek tüm aşamaları kayıt altına aldı. Polis ekipleri, parayı teslim almasından sonra Çapar'ı gözaltına aldı. Polisteki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gürcan Çabar, Söke Cezaevine gönderildi.