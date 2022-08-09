AYM’den Ali İsmail Korkmaz kararı: Polis yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi, Gezi direnişinin sembol isimleri arasında yer alan Ali İsmail Korkmaz'la ilgili kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlal edildiğini, polisin kendisine hukuken sağlanan otoriteyi açıkça kötüye kullandığını vurguladı.

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Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'deki gezi protestoları sırasında girdiği ara sokakta polis ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’la ilgili dosyayı karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Polis yeniden yargılanacak.

Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Ali İsmail Korkmaz, olayda polis memuru H.E.’nin cop kullanarak uyguladığı maddi güç nedeniyle, Ali İsmail Kormaz’ın eylemi bunu kesinlikle gerekli kılmadığı halde, yaralanmıştır.

Anayasa’nın 17. maddesi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde yakalamayı gerektiren durumlarda ve gösteriye katılanların kendi tutumundan dolayı güç kullanımını kesinlikle yasaklamaktadır.

Ali İsmail Korkmaz, diğer bazı polis memurlarının ve bu memurlarla birlikte ortak iradeyle hareket eden diğer kişilerin ağır nitelikteki darbına maruz kalmasının ardından saldırı sırasında aldığı sert darbelerin etkisindeyken olay yerinden uzaklaşmaya çabaladığı sırada kaçtığı yönde bekleyen bu memurun copla gerçekleştirdiği bir saldırıya daha maruz kalmıştır.

“GÖREVİ AÇIKÇA KÖTÜYE KULLANDI”

Polis memuru memuriyet görevinin kendisine sağladığı otoriteyi açıkça kötüye kullanmıştır.

Polis memurunun gerçekleştirdiği yaralama eylemi ile Ali İsmail Korkmaz’da yarattığı fiziksel etkilerin yanınd aruhsal etkileri ve ayrıca olayın gerçekleşme koşulları da göz önünde bulundurularak, Anayas’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasıyla yasaklanan eziyet yasağının ihlal edildiği değerlendirilmiştir.

Polis memurunun sabit görülen suçundan dolayı disiplin yönünden bir soruşturmaya tabi kılınmaması da ceza muhakemesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması nedeniyle oluşan cezasızlığın etkisini daha da ağırlaştırmaktadır.

Ayrıca HAGB kararı verilmesiyle failin kasten işlediği kötü muamele teşkil eden suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin bir kanuni sonucu olarak memuriyet gibi belli haklardan yoksun kılınması da söz konusu olmamıştır.

“MANEVİ TAZMİNAT 67 BİN 500 TL”

Yüksek Mahkeme şu hükmü kurdu:

Ali İsmail Korkmaz’ın yakını olan başvurucuların eziyet yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddialarının kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuşlarının ortadan kaldırılması için polis memiru H.E. hakkında yeniden yargılama yapılmak üzere Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine,

Ali İsmail Kormaz’ın yakınları olan başvuruculara net 67 bin 500 TL manevi tazminatın müştereken ödenmesine, tazminata ilişkin diğer taleplerin reddine,

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

DİĞER ÖLÜMLER

Anayasa Mahkemesi karar metninde, Gezi direnişi özetlenirken şu bilgiler de hatırlatıldı:

“Özel hastane ve tıp merkezleri ile olayların yaşandığı alanlarda kurulan revirlere toplamda 8 bin 163 kişi çeşitli şikayetlerle başvurmuştur. Bu kişilerden 106’sı yaralanma sonucunda kafa travması geçirmiş, 11’i en az bir gözünü kaybetmiş, 63’ü ise farklı şekilde ağır nitelikte yaralanmıştır.”

Yüksek Mahkeme bu bölümde 1 polisin yüksekten düşerek öldüğünü not etti ancak olaylar sırasında hayatını kaybeden, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik’ten bahsetmedi.

38 GÜN KOMADA KALDI

2 Haziran 2013 günü Eskişehir'de Gezi Parkı protestolarına destek amaçlı düzenlenen yürüyüşe katılan ve polisin müdahalesinden dolayı ara sokaklara kaçan Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, polis ve eli sopalı gruplarca darp edildi.

Darp edildikten sonra gittiği hastanede nöbetçi doktor tarafından tedavi edilmeyen, ilk tıbbi müdahaleyi ancak 20 saat sonra alabilen Korkmaz'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 38 gün boyunca komada kalan Korkmaz, 10 Temmuz 2013 günü hayatını kaybetti.

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