Babacan: Hey gidi Erdoğan hey, ne oldu sana?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Erdoğan'a seslenerek, "Hey gidi garip gureba dostu Erdoğan hey. Ne oldu sana? Kimler girdi aklına? Şu anda yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapıyorsun" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“İNSANLAR ARTIK KİRALIK ODA İLANLARINA BAKAR OLDU”

Konut fiyatlarının inanılmaz rakamlara ulaştığını belirten Babacan, şunları söyledi;

*Önceki gün Merkez Bankası, İstanbul'da 120 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatının 1 milyon 600 bin olduğunu açıkladı. Şu rakamı görüyor musunuz?

*Yine Merkez Bankası'nın verilerine göre, son bir yılda konut fiyatları Türkiye'de ortalama yüzde 96 arttı. Bu şartlarda, artık orta direğin konut edinmesi imkânsızlaştı. Orta direk yıkıldı. İnsanlar artık ev değil, kiralık oda ilanlarına bakar oldu.

*Halkın elindeki avucundaki yok edildiği gibi, hayalleri de elinden alındı. Bir kıyaslama yapalım. 2010 yılına dönelim; dolar 1,5 lira, en düşük memur maaşı 1300 lira. Şimdi rüya gibi görünüyor bunlar gerçek, o günleri yaşadı Türkiye.

“BU, TÜRKİYE'DEKİ YOKSULLUĞUN BELGESİDİR”

Bilet fiyatlarındaki pahalılığa da dikkat çeken Babacan, Ankara-İstanbul arası bir otobüs biletini göstererek şu ifadeleri kullandı:

*Hayat mücadelesinden bahsediyoruz, bakın bu elimdeki kâğıt parçası adeta servet değerinde. Aslında bu bir otobüs bileti. Ankara-İstanbul arası otobüs bileti. Tam 304 lira değerinde. Yani gidiş dönüş 608 lira.

*Gidiş-dönüş 600 lira otobüs bileti olur mu? Üniversite öğrencisi arkadaşlarımı düşünüyorum. Bayramda ailelerinin yanına gitmek isteseler, verecekleri bir gidiş dönüş ücreti, neredeyse bir aylık bursları kadar.

*Biliyorum ki, pek çok üniversite öğrencisi, bu bayramı ailesiyle geçiremeyecek. Çünkü yol parası bulamayacaklar.

“FİYAT ARTIŞLARININ SEBEBİ ERDOĞAN'IN AKIL DIŞI DENEYLERİDİR”

*Alın size belge. Bu bir otobüs bileti değil arkadaşlar. Bu, Türkiye'deki yoksulluğun belgesidir. Önce döviz kurunu patlatan, hemen ardından da benzinin, mazotun fiyatını uçuran, milletin alım gücünü bitiren, bugünkü iktidardır.

*Yedi ay önce Merkez Bankası'ndan üç kişi kovdular yerine üç kişiyi aldılar. Bu saçmalığı yapmasalardı, eylül ayından itibaren kuru patlatmasalardı bugün benzinin fiyatı taş çatlasın 10 lira olacaktı. Şimdi ikiye katladı.

*Bu aradaki farkın adı Erdoğan zammıdır. İstanbul Ankara arasındaki otobüs bilet ücretinin yarısı Erdoğan zammıdır. Bu fiyat artışlarının sebebi, Sayın Erdoğan'ın akıl dışı ekonomi deneyleridir. Bu böyle gitmez arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz.

“BU BİR HAZİNEYİ BATIRMA PROJESİDİR”

*Kur korumalı mevduat uygulamasını da eleştiren Babacan, “Ekonominin bütün dengeleri bozuldu. Piyasada dengeler tamamen kayboldu. Kur korumalı mevduat hesaplarına sadece ilk 10 gün içerisinde tam 11 milyar TL kur farkı ödediler.

*Eski parayla tam 11 katrilyon. Tarıma verdikleri destek, bir yılın tamamında 29 milyar, kur korumalı hesaplara sadece 10 günde ödedikleri 11 milyar. Bu bir hazineyi batırma projesidir, devleti batırma projesidir. Aynen gerçekleşiyor.

“HEY GİDİ GARİP GUREBA DOSTU ERDOĞAN HEY, NE OLDU SANA?”

Kur korumalı mevduat sisteminde kur farkını ödemek için basılacak paralara da dikkat çeken Babacan, şunları söyledi;

*Para basınca ne olacak? Enflasyon daha da artacak, kur daha da artacak. Kur artınca ne olacak? Bu mevduata ödedikleri kur farkı ödemek zorunda kalacaklar. Daha da artan kur farkını nasıl ödeyecekler? Daha da çok para basacaklar.

*Acil önlem anlamazlarsa hiper enflasyona gideceğiz. Tam bir enflasyon ve devalüasyon sarmalı! Tam bir borç sarmalı! Evet, bu servet transferi, tarihimizin en büyük transferlerinden biri. Dar gelirliden, yoksuldan alıp, bir avuç varlıklı insana transfer…

*Hey gidi garip gureba dostu Erdoğan hey. Ne oldu sana? Kimler girdi aklına? Hangi çıkar çevreleri aklını çeldi de böyle bir işe kalkıştın? Şu anda yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapıyorsun. Tarih şahittir ki, biz uyardık. Yapmayın dedik. Yazıktır günahtır dedik.

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