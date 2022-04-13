Babacan: Seçim günü değişim kararı tüm bu kara bulutları dağıtır geçer

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bir günde her şey değişir. Seçim günü vereceğimiz değişim kararı tüm bu kara bulutları dağıtır geçer" dedi. Babacan, "“İşsizliğin de yoksulluğun da enflasyonun da üstesinden geleceğiz. Enflasyonu, iki yılda yeniden tek haneye indireceğiz" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuştu. Gençlere seslenen Babacan'ın gündeminde Merkez Bankası'nın döviz satışları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de kepenk kapatan esnaf ve açıklanan işsizlik oranları vardı. Babacan şu ifadeleri kullandı:

“BUGÜNLERDE CAYIR CAYIR DOLAR YAKIYORLAR”

“Kaşıkçı cinayetinde ne kadar ağır ifadeler kullandılar. Erdoğan kaç kere ‘Dosyayı vermeyiz, gelip burada bakarlar' dedi. Şimdi ne oldu da U dönüşü yaptınız? Merak ediyorum, Suudi Arabistan'dan ne kadar swap dileniyorlar?

Unutmayalım, 130 milyar doların üstüne aralık ayında 17 milyar doları yaktılar. Bugünlerde cayır cayır dolar yakıyorlar. Onun da rakamlarını bir şekilde buluruz. Zaten inşallah iktidara gelince bütün o defterleri açıp bakacağız. Hepsini gün yüzüne çıkartacağız. Hepsini bu millete göstereceğiz.”

“YAPAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEYİN SÖZÜNÜ VERMİYORUZ”

“İşsizliğin de yoksulluğun da enflasyonun da üstesinden geleceğiz. Enflasyonu, iki yılda yeniden tek haneye indireceğiz. 2003-2004'te ‘Olmaz' diyorlardı. Biz yapamayacağımız bir şeyin sözünü hiç vermiyoruz. Ama bir kere söz veriyorsak bu sözümüzü mutlaka yerine getiriyoruz.”

“Ülkenin Cumhurbaşkanı Beştepe odaları dışında bir yeri fazla görmüyor. Son dönemde sıradan on esnafı yan yana ziyaret edip hâl hatır sorduğunu gördünüz mü? Bırakın Erdoğan'ı, milletvekilleri yapamıyor. ‘Keşke dışarı çıkamasak, keşke milletvekili olduğumuz anlaşılmasa' diyorlar. Meclis onlar için bir koruma alanı. Cumhurbaşkanı'nın girişinde ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri' yazan Rize'den haberi yok.”

“Rize'de en uzun süre dükkân işleten kadın esnaf, dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Çocukken ilkokula gönderilmeyen ama çocuklarını iyi koşullarda okutmak için çalışıp çabalayan Melek Hanım ekonomik krize dayanamadı. Tek başına bir kadın olarak 1991'de ticaret hayatına başlamış, dükkanını açmış, 94 krizini, 2001-2002 krizini atlatmış. 2008-2009 krizini atlatmış ama kendi hemşerisini el yapımı, ev yapımı millî ve yerli krizinin altında kalmış. Pandemi döneminde dükkânı kapalıyken direnen bu kadın esnaf, Erdoğan'ın patlattığı döviz krizinin karşısında duramadı. Bir kişi, ülkeyi deney laboratuvarına çevirdi. Rize'deki ‘Melek Abla' dükkânı da deneyzede oldu.”

“MERKEZ BANKASI’NA YANLIŞ İŞLERİ ETİKET YAZAN ESNAF MI YAPTIRDI?”

“Enflasyonun sebebi olarak gene başkalarını işaret etmiş. ‘Bunlarla mücadele edeceğim' diyor. Merkez Bankası'na talimat verip yanlış işler yaptıran fiyat etiketlerini yazan esnaf mı? Arka kapıdan 130 milyarı sattıran, yetmiyormuş gibi aralık ayında 17 milyar doları daha sattıran, Merkez Bankası'nın koruma kalkanlarını sıfırlatanlar pazarcı esnafı mı? Kuru soğan depoları mı?”

“TÜİK ‘İşsiz sayımız bir yılda 623 bin kişi azaldı' diyor. İŞKUR ‘325 bin arttı' diyor. İkisini topla; 948 bin fark var. İkisi de devletin kurumu. Hangisine inanacağız? Devletin iki kurumunun açıkladığı veri birbirinden ne kadar farklı. TÜİK'e, İŞKUR'a ve özellikle de Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Makyaj malzemelerini alıp rakamları boyayacaksınız, o boyaları birbirinizle paylaşın. En azından birbirinizden haberiniz olsun. Bu tutarsızlığı da açıklayın.”

“DEVA ekonomisi yatırımları Türkiye'ye çeken bir mıknatıs görevi görecek. İşletmelerin büyümelerinin ve daha fazla istihdam oluşturmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. İstihdam teşviklerini sadeleştireceğiz. Özel istihdam bürolarını etkinleştireceğiz. İŞKUR'u güçlendireceğiz. Teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. Eğitim sistemini, herkesin yeni beceriler edinip iş bulabilmesi amacıyla yenileyeceğiz.”

GENÇLERİN YORUMUNU OKUDU: TAVUK DÖNER YEMEZDİK

Babacan'ın gündemindeki diğer konu ise gençlerdi. “Gençlerin barınması, mutfak alışverişi, ulaşım, yeme-içme gibi temel masrafları çok acımasız boyutlara ulaştı” diyen Babacan, 2010-2015 yılları arasında üniversitede okuyan öğrencilerin sosyal medyada yaptığı paylaşımları okudu:

“2010-2015 yılları arasında öğrencilik yapan gençler Twitter'da yazmışlar. ‘Öğrenciydim, çalışıp okuyordum. 250 liraya bir araba içecek alırdık. Sürekli mekanlara giderdik. Tavuk döner yemezdik' diyor. ‘Bugün pahalı olan mağazalardan giyinirdik. Şimdi 10 bin lira maaşla bunları yapabildiğime emin değilim' diyor. Bir başka yorum: ‘Aylık kira harici elime 600 lira kalırdı. İstediğim markadan alışveriş yapardım ve marketi asla düşünmezdim' diyor. ‘Şimdi maaşımla sürekli tereddütteyim. Üniversiteyi asla şu an okumak istemezdim' diyor. Bir başkası ‘Aynı dönemde okudum. Günlük harçlığım 20 lira olurdu. Nadir de olsa lüks restoranlara giderdik. Arkadaşlarımla her gün dışarıda buluşurdum' diyor. Bunlar gerçek hayat deneyimleri.”

“2000'li yılların ilk 15 yılında harçlıklarıyla rahatça okuyan gençler, bugün çalışma hayatlarında kazandıkları parayla yoksulluk çekiyor. 10 sene önce biriktirdiği harçlıkla senede bir kez yurt dışına çıkma hayali kuran üniversite öğrencileri bugün çorba-ekmekle karınlarını doyurmaya çalışıyor. Türkiye'nin yaşadığı değişimin özeti budur. Özgürlük yerine baskı gelirse olacağı budur.”

“SEÇİM GÜNÜ VERECEĞİMİZ DEĞİŞİM KARARI KARA BULUTLARI DAĞITIR GEÇER”

Babacan gençlere şu sözlerle seslendi:

“Önümüzdeki ilk seçimlerde ülkemizde bambaşka bir rüzgâr esecek. Özgürlük, adalet rüzgârı esecek. Umut rüzgârı esecek. Barış rüzgârı esecek. Bunu çok rahat söylüyorum çünkü biz daha önce bunu yaptık. Başka ülkelerin ‘Keşke Türkiye gibi olsaydık' dediği dönemleri yaşadık. Kimse unutmasın. Türkiye'nin başarılı günleri göz ardı ediliyor. Objektif değerlendirmek, hakkı haklıya teslim etmek zorundayız. Yine yapacağız. Bir günde her şey değişir. Seçim günü vereceğimiz değişim kararı tüm bu kara bulutları dağıtır geçer.”

DEVA PARTİSİ YENİ EYLEM PLANINI AÇIKLIYOR

Ayrıca geçtiğimiz haziran ayından bu yana altı tane eylem planı açıklayan DEVA Partisi kamuoyunun karşısına bu defa yerel yönetimler ve şehircilik politikalarıyla çıkacak. Babacan partisinin yeni eylem planını yarın Bursa'da açıklayacak.

Babacan açıkladıkları eylem planlarına dair “İktidar koltuğu uzaktan bakınca hoş görünür ama o koltuğun ağırlığını kaldırmak gerekiyor. Onun için de iktidardayken yapacaklarınızı şimdiden hazırlamanız gerekiyor. İktidara, elimizdeki gerçekçi çözümlerle yürüyoruz” açıklamasında bulundu.

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