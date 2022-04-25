Babacan sordu, çocuklardan çarpıcı yanıtlar geldi

DEVA Partisi Başkanı Ali Babacan, çocuklarla oyun oynadı. “Nasıl bir Türkiye’de yaşamak istersiniz?” diye soran Babacan'a çocuklardan çarpıcı yanıtlar geldi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacan partilerinin iftar programına katılmak için gittikleri İstanbul'da çocuklarla oyun oynadı. Oyunun konusu ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Babacan çocuklara Meclis'ten beklentilerini sordu, çocuklar yanıtladı.

BABACAN’DAN MECLİS OYUNU

“Mecliste haklarımızla ilgili kanunlar çıkar” diyen Babacan, sözü çocuklara verdi. Babacan'ın tek tek alkışlattığı çocuklar haklarını sıraladı.

Çocuklar, “doğa ve çevre hakları”, “kadın hakları”, özgürlükler”, “vatan hakkı”, “eğitim hakkı”, “savunma hakkı”, “barış hakkı”, “seçme ve seçilme hakkı”, hayvan hakları”, “fırsat eşitliği” ve “yaramazlık yapma hakkı” dediler. Bir çocuğun “dokunulmazlık hakkı” sözleri üzerine Babacan “Meclis'te kürsü dokunulmazlığı var. Meclis kürsüsünde istediğinizi konuşabiliyorsunuz. Kimse size dokunamıyor. O derece” ifadelerini kullandı.

“MECLİS’İN GÖREVİ HAYAL ETTİĞİNİZ TÜRKİYE’Yİ GERÇEKLEŞTİRMEK”

Babacan ayrıca çocuklara “Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersiniz?” diye sordu. Çocuklar, Babacan'ın bu sorusunu “huzur dolu”, “barış dolu”, “orman dolu”, “hayat dolu”, “adil”, “temiz”, “özgür”, “zulümsüz”, “ekonomisi yüksek”, sözcükleriyle yanıtladı.

Çocuklara teşekkür eden Babacan, oyunu “Meclis'in görevi sizin hayal ve arzu ettiğiniz Türkiye'yi gerçekleştirmektir. Meclis bunun için var” diyerek sonlandırdı.

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