Babacan’dan aday açıklaması: Niyetimiz altıda altı mutabakat

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan altılı masanın aday tartışmalarına ilişkin, "Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5'te Hasan Basri Akdemir'in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YÜZDE 70’İNDE MUTABIK KALINSA TÜRKİYE UÇAR”

Altılı masa çalışmalarının beklediğinden hızlı ilerlediğini belirten Babacan, “Çok sayıdaki konuda arkadaşlarımız mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Masaya koyduklarımızın yüzde 70'inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar.” dedi.

“PARTİLEDEN BİRİ DESTEKLEMİYORSA ALTILI MASANIN ADAYI OLMAZ”

Babacan, “Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır.” ifadelerini kullandı.

“ADAY MASADAN OLURSA İŞİMİZ KOLAY”

Ortak adayın masa içinde olmasının işi daha kolaylaştıracağına dikkat çeken Babacan, “Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hâkim. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.” diye konuştu.

“İKİLİ GÖRÜŞMELERDE İSİM ZİKREDİLEBİLİYOR”

Babacan, “Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz' demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor.” dedi.

HDP İDDİASI

Beyaz TV yorumcusu Mehmet Sevigen'in “HDP kapatılırsa DEVA'dan seçime girecek” iddiasını “Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan” diyen Babacan şunları söyledi: “Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız' diyorsunuz.”

“ELEŞTİRİMİZ IRKÇILIĞA

Babacan Paris saldırısına ilişkin ise şunları söyledi: “Haberler ilk düştüğünde oradaki ölen insanların kim olduğunu biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Bizim kültürümüzde, adetimizde, inancımızda ölenin arkasından rahmet dilenir. Irkçı bir saldırı olduğunu Fransız polisi de Fransız yargısı da kabul ediyor. Biz ırkçılığa sonuna kadar karşıyız. Bizim buradaki eleştirimiz ırkçılık motivasyonuyla işlenen cinayetedir.”

EYT HAKKINDA KONUŞTU

Babacan, EYT’deki çözümü ise şöyle açıkladı: “Emeklilik sistemini düzeltmek istiyorsanız istihdamı artıracaksınız. Kaç kişi çalışıyor, prim ödüyor? Kaç kişi emekli olmuş, maaş alıyor? Buradaki oran çok önemli. İstihdam artsa hiçbirisi sorun olmaz.”

“KEŞFİ REZERV GİBİ SUNUYORLAR”

Doğal gaz keşfinin kanıtlanmış rezerv gibi sunulduğunu belirten Babacan “Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarının olması, bağımlılığının azalması kuşkusuz sevindirici. Karadeniz'deki doğal gazla ilgili açıklamalar keşif açıklamaları. Keşif ayrı bir şeydir, kanıtlanmış rezerv ayrı bir şeydir. İkisini karıştırıp keşfi kanıtlanmış rezerv gibi sunuyorlar. Biz millî kaynaklarımızla gurur duyarız. Doğal gaz daha çok olsun isteriz. Savunma sanayimizin gelişmesini isteriz.” diye konuştu.

“MEHMET ŞİMŞEK İLE PARTİ KURULURKEN İSTİŞARE HALİNDEYDİK”

Babacan, eski bakan Mehmet Şimşek’in yeniden Erdoğan ile bir araya gelecek mi? sorusuna ise şu açıklamayı yaptı:

“Mehmet Bey hangi gerekçeyle, niye o törendeydi? Niye orada durdu? Bilemiyorum. Bu konuları konuşmadım. Kendisine sormak lazım. Törendeki firmalardan birisine danışmanlık yapıyor diye duymuştum. Mehmet Bey'le uzun yıllar beraber çalışma ortamımız oldu. Partimiz kurulurken de istişare halindeydik. Özel sektördeki angajmanlarına devam etmek istedi. Hayırlı olsun dedik. Bakanlığının son yıllarında Sayın Erdoğan'la çalışma şartları pek olumlu olmadığını dışarıdan gözlem olarak biliyorum.”