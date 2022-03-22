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Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, iki lider gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

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Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta ev sahipliğini yapacağı buluşma öncesinde diğer beş siyasi partinin genel başkanlarını ziyaret ediyor.

Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüşen Babacan, bugün de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, iki lider gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

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