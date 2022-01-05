Babacan’dan Erdoğan’a ‘köpük’ göndermesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kurdaki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız" sözlerini eleştirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ÖNCE DOLARI KÖPÜRTTÜLER, SONRA DA O KÖPÜĞÜ ALMAK İÇİN MİLYARLARCA DOLAR HARCIYORLAR”

Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Kurdaki köpüğü aldık, enflasyondaki köpüğü de alacağız” sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

* Döviz kuru arttığında bu ülkede her şeye zam gelir. Bunu bilmeyen yoktur. Kuru da enflasyonu da kendisi köpürttü.

* En sonunda ne yaptılar, Aralık’ın sonuna gelirken sırf Erdoğan konuşurken kur çıkıyor demesinler diye Merkez Bankası’nın arka kapısından gece yarısı cayır cayır döviz sattılar.

* Kendi ağızlarıyla yükselttiği kurun köpüğü için bu milletin alın teriyle, akıl teriyle biriken milyarlarca doları hiç acımadan harcadılar.

* Sırf, bak cumhurbaşkanı konuştu kur düştü dedirtmek için. Peki niye bunu eş zamanlı olarak açıklamıyorsunuz.

* Niye Merkez Bankası çıkıp söylemiyor. Açıkça söyleyen diyin ki, ‘Yeni bir uygulama başlatıyoruz ama cumhurbaşkanı da konuşunca kur yükseliyor her defasında bu sefer yükselmesin diye döviz satıyoruz. Dövizi böyle tutmaya çalışıyoruz’ diye söyleyin.

* Niye söylemiyorsunuz? Hemen çareyi döviz rezervlerini yakmakta buluyorlar. Bir kere alıştılar. Yani önce doları köpürtüyorlar, sonra köpüğü almak için milyarlarca dolar harcıyorlar.

* Aynı 130 milyar doları yaktıkları gibi bu 20 Aralık haftasında da 9 milyar doları daha böyle gizli saklı arka kapı yöntemleriyle yaktılar.

* Hiç acımadılar, insafsızca gizli saklı cayır cayır yaptılar bunu. Hepsi ortaya çıktı. Onun için tek çare şeffaf olmak, açık olmak.

* Daha Eylül başında dolar kuru 8.30’du bugün 13.30. Yüzde 50’den daha fazla artış var sadece 4 ayda.

* Yüzde 50 artışa seviniyorlardı, halay çekiyorlardı. Ekonomi yönetmek bu mu? Önce ekonomide ipin ucunu kaçırdılar, sonra da fiyatlarda ipin ucunu kaçırdılar. 84 milyonun da huzurunu kaçırdılar.

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